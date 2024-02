Rocco Girlanda corre da sindaco. È il candidato di “Rinascimento“

Dopo la decisione del centro destra eugubino, assunta dai vertici regionali e locali di Lega, Fi, FdI, Umbria Civica e Gubbio civica, di candidare Vittorio Fiorucci a sindaco di Gubbio nelle amministrative del prossimo giugno, sono state ufficializzate immediatamente altre proposte, quasi a voler recuperare i ritardi

accumulati fino ad oggi in prolungati confronti e trattative. Rinascimento Eugubino con un comunicato ha annunciato "con grande entusiasmo la candidatura a sindaco di Gubbio dell’onorevole Rocco Girlanda. Dopo mesi di intenso lavoro, il movimento ha elaborato un programma elettorale concreto, sostenibile, innovativo e proiettato al futuro" in "grado di affrontare le sfide di oggi e cogliere le opportunità di domani", con la "promessa a tutti gli Eugubini di un cambiamento positivo per la città di Gubbio, ormai divenuto irrinunciabile". Sono già pronte, si assicura, "le liste a sostegno di Rocco Girlanda, l’unico candidato che, per autorevolezza e competenza politica, sia in grado di ricoprire il ruolo di sindaco. Ripetiamo volutamente “autorevolezza e competenza politica” perché vorremmo che i cittadini riconoscano proprio queste due qualità fondamentali nella scelta dell’uomo migliore al quale affidare il governo della città".

"Si apre un’impegnativa e intensa campagna elettorale – prosegue il documento – per compiere un’impresa difficile, ma non impossibile. Con Rocco Girlanda Sindaco, Gubbio può girare finalmente pagina". "Da oggi – conclude il comunicato – ancora con maggiore convinzione, siamo e saremo “sul pezzo” per conquistare la fiducia degli elettori fino alla vittoria finale. Con Rocco Girlanda Sindaco inizia la nostra favola: c’era domani".

Qualcosa si muove anche sul tavolo del centro sinistra. “Città futura”, con una articolata nota del presidente Jacopo Cicci, ricca sul piano dei contenuti politici, amministrativi e programmatici, inviata a Pd, M5S, Socialisti, LeD e Cantiere sociale, le componenti che non pongono pregiudiziali sulla presenza dei piddini, ha messo a disposizione Leonardo Nafissi, figura di prestigio sul piano economico e finanziario, ritenuto in grado di guidare un programma di rinnovamento e sviluppo della città. Una proposta formulata anche e soprattutto per accelerare le decisioni e con la disponibilità di valutare altre anche altre disponibilità ad impegnarsi per guidare la città in un momento difficile e delicato. A quattro mesi dalle elezioni è tempo di decidere.