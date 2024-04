Rocchetta, Calai e Prg. I ’paletti’ di Forza Italia

GUALDO TADINO – Lavori in corso nel centrodestra con trattative "molto serrate". Lo ha annunciato Fabio Viventi, coordinatore di Forza Italia gualdese in una conferenza stampa, affiancato da Silvia Minelli, Daniele Fazi e da Erminio Fofi, già candidato sindaco di forzisti e civici, sconfitto alle primarie per soli 4 voti da Simona Vitali, la candidata di Fratelli d’Italia e di Lega. Un risultato di sostanziale parità – è stato sottolineato – per cui Forza Italia contribuisce al programma della coalizione, con l’intento di costruire una alternativa solida all’attuale amministrazione, coerente con le battaglie portate avanti nell’ultimo decennio. Chiarito che la Vitali ha la priorità nel costruire il programma, Viventi ha riferito che il suo gruppo ha approvato all’unanimità alcuni punti "imprescindibili": serve un confronto con la Comunanza agraria, per "voltare pagina", aprire una fase nuova, senza escludere una consultazione popolare se non si dovesse arrivare ad una riconciliazione sui temi dell’area della Rocchetta e della montagna; sul progetto "blindato" di risanamento dell’area montana di Rocchetta spa, il Comune dovrà essere "supervisore" con "aperture migliorative", e facendo presto; per l’ex ospedale Calai, "il Comune sposi il piano di valorizzazione, pilastro fondante per lo sviluppo della città", inserendo anche Easp, ex Icap e Villa Luzi. Altri temi: variante al Prg, riuso di edifici, canone concordato, revisione del traffico in centro, frazioni, scuole e formazione, impianti sportivi con gestione di Esa.

Alberto Cecconi