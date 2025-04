Rocca Minore, la rinascita. Belvedere e nuovi accessi

In dirittura d’arrivo i lavori di ristrutturazione della Rocca minore e viene da chiedersi se sarà la volta giusta per far decollare un monumento di grande significato sul piano storico, ambientale, trovandosi all’inizio di bellissimi percorsi che conducono al Subasio e paesaggistico visto che offre uno degli scorsi più belli sul centro storico di Assisi. Monumento, comunemente definito dagli assisani Rocchicciola, rimasto nel tempo emarginato e così, dopo gli interventi del post terremoto del 1997, si guarda oggi ai lavori in corso con rinnovata speranza. "Alla Rocca Minore sono in corso i lavori del primo stralcio di ristrutturazione della antica fortezza medievale – spiega Fabrizio Leggio, assessore al turismo e al marketing territoriale -. I lavori stanno procedendo nei tempi previsti e dovrebbero terminare entro il mese di giugno, in modo da permettere la fruizione già da luglio. La Rocchicciola entrerà così a far parte del circuito museale della città, aperta e visitabile ogni giorno, come vetrina del Parco del Monte Subasio, punto di partenza e di informazioni dei sentieri e degli itinerari, oltre che luogo per incontri ed eventi culturali e naturalistici". I lavori, in corso di completamento, hanno consentito la realizzazione di un rinnovato accesso, la sistemazione dei servizi igienici e del bellissimo belvedere; per tacere del grande spazio interno fruibile anche per manifestazioni. Sarà inoltre portata la fibra per la connessione e realizzata tutta l’infrastruttura impiantistica e l’illuminazione del percorso di visita. E si guarda già al futuro, al secondo stralcio, per il quale il Comune punta su un bando Gal: consentirà l’intervento sulla torre così da poterla rendere fruibile, anche per esposizioni in una sorta di museo verticale.