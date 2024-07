Rizzo all’attacco di Palazzo Donini: "Perché 41 milioni ai privati?"

PERUGIA – Marco Rizzo, coordinatore di Democrazia Sovrana e Popolare e neo-candidato alla carica più alta di Palazzo Donini, entra a gamba tesa nel dibattito regionale sulla sanità. "La Regione - spiega - si appresta ad incrementare ancora di più la quota di risorse finanziarie pubbliche che potranno finire nelle casse delle strutture private con oltre 41 milioni di euro da qui al 2027. Si tratta dell’ennesima privazione del diritto universale alla salute. Non è assolutamente accettabile che cittadini radicalmente impoveriti da crisi economica e inflazione siano costretti a rinunciare alla prevenzione e alle cure. I lavoratori della sanità sono in costante emergenza, in un sistema cronicamente a corto di personale e risorse. Molte funzionalità ospedaliere sono al momento del tutto ferme, penso all’assurda situazione di Spoleto dove interi reparti sono stati letteralmente sottratti alla cittadinanza e mai più restituiti".