Rivive la storia della Sirio. Così Perugia stupì il mondo

Inaugurata ieri l’esposizione permanente dei trofei vinti dalla mitica Sirio Perugia, società che ad inizio secolo ha dominato la scena italiana ed europea di pallavolo. Tante persone sono intervenute all’appuntamento. Presenti insieme allo storico presidente Alfonso Orabona, la famiglia, gli amici, le ex atlete Cristina Saporiti, Marianna Merluzzi e Simona Gioli, ed il tecnico Emanuele Sbano. I quindici trofei più importanti conquistati nel tempo (3 scudetti, 5 coppe Italia, 1 supercoppa italiana, 1 coppa di Lega, 2 champions league, 1 coppa delle coppe, 2 coppe Cev) hanno trovato nuova vita in un angolo del palasport.

Fondata nel 1970, la Sirio Perugia è stata una delle squadre più titolate della pallavolo femminile italiana. Il momento celebrativo ha regalato tanti momenti emozionanti. A fare gli onori di casa l’assessore allo sport Pieluigi Vossi che ha ammesso: "Sono molto emozionato ripercorrendo la storia sportiva di Perugia che è un patrimonio di tutti. Questa mostra rappresenta non solo i trofei, ma anche i sacrifici, le vittorie e la passione che hanno reso grande questa squadra". Le parole commesse di Alfonso Orabona: "Per prima cosa voglio ricordare Padre Aldo Falini con cui ho iniziato questa avventura alla chiesa Oasi di Sant’Antonio, avevamo un campetto all’aperto con superficie in catrame, poi è cominciata la scalata verso le vittorie".

A cercare un epilogo del genere ci aveva provato sin dal 2017 la figlia Francesca Orabona che ha espresso tutto il suo apprezzamento: "Mi sento grata di essere riuscita a trovare una giusta visibilità a questa storia. Sentivo la responsabilità di riuscire a farlo per non dimenticare, per me è un’emozione indescrivibile".

Negli Usa per lavoro, ha mandato un videomessaggio l’allenatore Massimo Barbolini: "È una bellissima giornata, complimenti per essere riusciti ad ottenere questo risultato, ho avuto l’onore di allenare la squadra per molto tempo e sono stati anni stupendi che ricordo con enorme piacere". Presenti anche l’assessore comunale allo sviluppo economico, Andrea Stafisso, il consigliere regionale Andrea Romizi, il dirigente allo sport comunale Paolo Felici e il funzionario direttivo Giacomo Capone, il presidente della fondazione Avanti Tutta Federico Cenci, il presidente della Wealth Planet Perugia Antonio Bartoccini.