Ritrovato l’anziano scomparso due giorni fa La famiglia ringrazia

Dopo due giorni di ricerche è stato ritrovato l’anziano di Piccione, di cui si erano perse le tracce dalla sera di giovedì scorso. L’uomo non aveva fatto rientro a casa e i familiari avevano dato subito l’allarme, attivando in questo modo la macchina dei soccorsi che non si è fermata mai fino a ieri mattina, quando l’anziano è stato notato da un passante a Fratticciola Selvatica. Una segnalazione che si è rivelata fondamentale. L’uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco e affidato alle cure del personale del 118. L’anziano è apparso in condizioni relativamente buone, ma è stato sottoposto a tutti gli accertamenti necessari. Sui social i ringraziamento dei familiari: "Mai come ora ringraziare tutti è giusto, importante e doveroso, perché solo l’unione fa la forza".