Ristorante abusivo. Tre denunce

Sale per cerimonie da 120 posti, un parcheggio di 1500 metri quadri. Tutto vista Fonti del Clitunno. Tutto, però, abusivo. Stando, almeno, alle indagini dei carabinieri forestali di Campello sul Clitunno, che, su disposizione della Procura di Spoleto, ha sequestrato la struttura con i relativi arredi e l’area adibita alla sosta. Le indagini, condotte dai carabinieri forestali e coordinate dall’ufficio diretto da Claudio Cicchella, hanno portato alla denuncia di tre persone, ritenute responsabili della realizzazione delle tendostrutture per una superficie coperta pari a 150 metri quadrati (vicino a un piccolo manufatto, realizzato regolarmente per finalità agricole negli anni passati), complete di pavimentazione, tavoli, sedie e altri accessori, utilizzate per l’attività di ristorazione e in grado di ospitare fino a 120 persone. A servizio dell’attività ricettiva, hanno accertato le indagini dei militari, oltre ad altri manufatti irregolari era stato realizzato, in una zona agricola, un parcheggio di circa 1500 metri quadrati e relativi accessori. Tutte le opere sono risultate essere state realizzate senza alcuna autorizzazione. E, sottolineano ancora i carabinieri forestali, ricadono in una zona di particolare pregio ambientale del comune di Campello sul Clitunno, ma anche estremamente delicata, in quanto interessata da vincoli diretti e indiretti in materia di bellezze naturali, storiche e artistiche imposte a tutela delle Fonti del Clitunno.