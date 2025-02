Risse, violenza e spaccio di droga. Locale chiuso per trenta giorni

In un anno (esattamente dal novembre 2023 al gennaio 2025) sono stati troppi gli episodi che hanno minato la pubblica sicurezza tra spaccio, accoltellamenti, risse: ora arriva un mese di stop. Il questore di Perugia Dario Sallustio fa scattare i sigilli in un locale di Città di Castello, decisione contenuta nel provvedimento firmato ieri che dispone la chiusura e la relativa sospensione della licenza al pubblico esercizio per 30 giorni. La chiusura del locale tifernate mette a rischio la stagione dei veglioni rionali che si svolgono, come da tradizione, in questo periodo: già ieri sera annullato quello in programma della Mattonata. A porre i sigilli sono stati in mattinata gli agenti del commissariato di Polizia. "Il provvedimento del Questore – si legge nel documento – è stato adottato dopo le numerose e violente liti e dopo aver opportunamente verificato che lo stesso locale è risultato luogo di ritrovo abituale di persone con precedenti in materia di sostanze stupefacenti".

I fatti contestati sono spalmati nel lasso di tempo compreso fra novembre 2023 e gennaio 2025. Quattordici mesi di “fuoco“: più volte le forze dell’ordine sono dovute intervenire in zona per episodi che hanno coinvolto diversi ragazzi, anche minorenni, tra accoltellamenti, risse, furti ed episodi di spaccio. Dalle attività di accertamento portate avanti lungo questo periodo è stato evidenziato "il coinvolgimento di diversi soggetti in episodi violenti, anche con l’uso di bottiglie o coltelli: alcune persone nei mesi sono finite in ospedale a causa delle lesioni riportate durante questi fatti. Valutata la gravità degli episodi, che rappresentano di per sé un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Questore della provincia di Perugia ha disposto la chiusura per un periodo di 30 giorni", recita il provvedimento. Adesso la stagione dei veglioni rionali di Città di Castello è a rischio: ogni sabato di fatto c’era una festa in programma. Ieri sera si sarebbe dovuto svolgere il veglione della Mattonata che è stato annullato con tante prenotazioni già vendute. I biglietti saranno rimborsati nei punti messi a disposizione dalla stessa società rionale. Ma fino al 15 marzo, periodo della durata del provvedimento, vi erano altri eventi in programma nel locale tra veglioni, carnevale e serate a tema.