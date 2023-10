Rissa nel cuore della “movida” a Terni: volano anche le sedie

Fa il giro dei social il video della rissa scoppiata nella notte tra venerdì e ieri in vico dell’Olmo, pieno centro cittadino. Urla e lanci di sedie e bicchieri nel cuore della città, in quella che prima era solo un’ area residenziale e ora anche uno dei punti di ritrovo della “movida“ cittadina. Si sarebbero fronteggiate due fazioni, che all’arrivo delle volanti della polizia hanno fatto perdere le tracce. Motivo dei ’tafferugli’ a cui hanno assistito forzatamente anche i residenti? Ignoti, forse questioni di spaccio, forse vecchie ruggini. Nessuno è stato fermato, non risulterebbero feriti. Non si esclude che i coinvolti fossero ubriachi, con lancio delle sedie che ha inevitabiilmente sfiorato altri avventori e il personale dei locali, che ora dovranno anche pagare il conto dei danni. Filmati anche al vaglio della polizia, ovviamente. L’episodio di vico dell’Olmo segue quelli di viale Brin, dove liti e alta tensione sono all’ordine del giorno e, non di rado, anche della notte.