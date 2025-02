Riservati 58 alloggi a chi vive in ’emergenza’

L’amministrazione comunale, come l’anno scorso, ha deciso di attuare, in conformità alla normativa regionale, la riserva di alloggi di edilizia residenziale sociale (Ers) a favore di famiglie che versano in condizione di grave emergenza abitativa. La decisione è stata presa dalla giunta su proposta dell’assessora alle politiche sociali e al diritto all’abitare, Costanza Spera. La riserva è prevista nel limite massimo del 30 per cento della disponibilità di alloggi per il 2025, che, da quanto comunicato da Ater al Comune di Perugia, ammontano a 58 unità (due in più rispetto a quelli disponibili per il 2024). In base alla legge regionale n. 23 del 2003, tra le condizioni di emergenza rientra anche la sistemazione di soggetti che fruiscono di interventi socio-terapeutici gestito dai servizi sociali del Comune o della Usl. "Siamo pronti a fare fino in fondo la nostra parte – afferma l’assessora Costanza Spera -, pur consapevoli della necessità di misure più incisive da parte del governo nazionale".