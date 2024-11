Rischi idrogeologici. È partita la prevenzione

GUALDO TADINO – Prendono avvio interventi di manutenzione dei corsi d’acqua e delle aree agricole adiacenti: lo si fa per prevenire i rischi idrogeologici. Gli argini degli alvei saranno interessati da manutenzione ordinaria, al fine di consentire il regolare deflusso delle acque e garantire la "officiosità idraulica". Lo ha deciso la Giunta comunale, tenuto conto anche del contesto di cambiamento climatico con "la messa in atto di misure preventive per ridurre esondazioni e allagamenti che potrebbero compromettere la pubblica incolumità". Questi i siti previsti: torrente Feo dal ponte della ferrovia al Rasina nelle zone di Cerqueto e Biancospino; Sciola da Borgonovo sino al confine col territorio di Fossato di Vico; Rasina da Santa Lucia al Feo a Cerqueto; Rio Fergia dalla sorgente di Boschetto a Gaifana; Rio Romore dall’ex molino fino al Rio Vaccara; Rio Vaccara dalla sorgente della "Vena" alla confluenza con Sciola; Fosso San Lazzaro dalla ferrovia fino al Rio Romore a Torre Belli. I lavori vengono eseguiti da una ditta incaricata dal Comune. La vicesindaco Paola Gramaccia (nella foto), precisato che gli interventi nelle aree adiacenti ai corsi d’acqua saranno limitate, anche per non compromettere le coltivazioni in atto, dice che i proprietari dei terreni che non volessero l’intervento della ditta, potranno impegnarsi per "provvedere autonomamente alla bonifica dei tratti di competenza"; e che "per ogni albero abbattuto, appartenente a specie protette, verrà reimpiantato un numero doppio di alberi rispetto a quelli che verranno tagliati".

Alberto Cecconi