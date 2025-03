“Risate di prestigio” con il mago Giovix al Bicini

Il teatro Bicini propone questo week-end programma più ricco del solito con un primo appuntamento in scena già questa sera, alle 21.15. Protagonista è il mago Giovix (nella foto) che, proveniente dalla Basilicata, in transito per Milano, fa tappa a Perugia con “Risate di prestigio”, uno spettacolo interattivo di magia e cabaret, reso unico dalla capacità di coinvolgere il pubblico che diventa parte integrante della storia, influenzando il suo sviluppo e sperimentando emozioni intense ed autentiche. Giovix, vanta migliaia di spettacoli in 14 regioni italiane, esibizioni in Spagna, apparizioni televisive e riconoscimenti nei principali festival di magia e cabaret.

Domani alle 21.15 e domenica alle 17.15 proseguono poi le repliche di “Due donne e un delitto“ della compagnia del Canguasto: un atto unico di Valentina Capecci con Mariella Chiarini ed Elisabetta Zamperini in un giallo pieno di tensione e colpi di scena con incontro-scontro tra due donne molto diverse.

Biglietti a 10 euro, info e prenotazioni al 333-3879119 anche con whatsapp o sms.