Riqualificazione di piazza 40 Martiri. Riaffiora la chiesa “delle Bastarde“

Proseguono senza sosta i lavori di riqualificazione di Piazza 40 Martiri, mentre il mese di maggio, in cui la Piazza dovrà essere pronta almeno in parte, si avvicina sempre di più. L’avanzare degli scavi fa anche riemergere reperti della Gubbio che fu: in particolare, le operazioni nel tratto posto sul lato della farmacia comunale hanno portato alla luce i resti delle fondamenta dell’antica chiesa di Santa Croce del Mercato, detta “delle Bastarde“. La costruzione era posizionata all’imbocco della stretta e antica via del Mercato o della Dogana, l’odierna via Cavour, e venne abbattuto nel diciannovesimo secolo per allargare la strada, originando la piazzetta davanti l’ex Inam. Secondo lo storico e ricercatore eugubino Fabrizio Cece, l’area coperta era di circa 300-320 metri quadrati, mentre la strada era probabilmente larga circa 3,60 metri. Ritrovamenti di valore che restituiscono alla città importanti testimonianze, ma che non possono rallentare i lavori di un punto cruciale del centro storico eugubino che sarà protagonista sia per la Festa dei Ceri che per la partenza della tappa del Giro d’Italia a metà maggio. Intanto prosegue il dibattito sul futuro della Piazza dopo la fine della riqualificazione. I LeD (Liberi e Democratici) hanno infatti presentato un ordine del giorno a firma del consigliere comunale Simona Minelli, con il quale chiede al sindaco Vittorio Fiorucci e alla Giunta di impegnarsi per la pedonalizzazione "destinando una parte significativa a uso esclusivamente pedonale". Un’opzione che era stata prospettata già dalla precedente amministrazione e che aveva portato diverso malcontento tra i commercianti della zona, che dall’annuncio dei lavori reclamano una maggiore considerazione. Tra le altre richieste di Simona Minelli spicca anche quella di "garantire soluzioni di parcheggio adeguate per i residenti, prevedendo l’uso gratuito degli spazi a pagamento nel parcheggio dietro l’edicola della Piazza, come alternativa agli stalli eliminati". Anche questo dei parcheggi è un tema che rimane ormai irrisolto e quasi ignorato da anni, producendo disagi non solo per i residenti del centro, ma anche per gli altri eugubini e per i turisti che arrivano a visitare la città.

Federico Minelli