Riqualificato l’ex Teatro Piermarini. Una rinascita grazie all’Art Bonus

L’ex Teatro Piermarini cambia volto grazie all’Art Bonus, con il contributo elargito dall’azienda Ncm. L’intervento di Ncm, che ha finanziato le opere per 20mila euro, ha riguardato l’illuminazione artistica con la sostituzione dell’impianto di tipo a neon a favore di nuovi faretti Led montati su binari in acciaio, ma anche il posizionamento di pannellature in legno con sistema di aggancio delle opere oltre alla riqualificazione ambientale dell’area espositiva. L’Art Bonus, sottolinea il Comune, promuove la tutela del patrimonio culturale e il rilancio del turismo attraverso la partecipazione attiva dei cittadini e delle imprese. Ogni donazione consente a chi la effettua di beneficiare di una riduzione del credito di imposta del 65 per cento.

"A Foligno - spiega il Comune - si tratta del secondo progetto portato a termine (il primo aveva interessato l’Auditorium di Santa Caterina, da parte di Umbra Group, mentre un terzo, il Monumento a Nicolò Alunno, è in corso)". Ad intervenire è stato il vicesindaco Riccardo Meloni che ha messo in rilievo l’importanza dell’iniziativa portata avanti da Ncm: "È un’azienda che dà ricchezza al territorio e occorre ringraziarla sentitamente per questo intervento". L’assessore alla cultura, Alessandra Leoni, ha sottolineato che "in questo modo si costruisce qualcosa di bello per la città migliorando gli spazi cittadini". Il vicepresidente di Ncm, Domenico Galeazzi, ha evidenziato che "la nostra missione è di creare valore" e la "visione di fare azienda è anche di riversarla nel territorio" dove Ncm opera. Presente all’illustrazione dell’intervento di recupero anche l’assessore Decio Barili. Lo spazio verrà subito messo a disposizione: dal primo al 31 marzo l’ex Teatro Piermarini ospiterà la mostra di Claudio Pellegrini “Dallo stadio allo studio fotografico“.

La struttura dell’ex Teatro Piermarini è una realtà significativa: nasce dall’idea di Luigi Fedeli di Sarnano che volle costruire un teatro nella sua casa, al civico 35 di via della Fiera, l’attuale Corso Cavour. Il Teatro Apollo venne inaugurato nel 1827 e successivamente dedicato al Piermarini (celebre architetto folignate noto per aver progettato opere di valore tra cui il Teatro alla Scala di Milano). Dopo tanti spettacoli, il 16 maggio del 1944, il teatro Piermarini venne distrutto da un bombardamento. Gli ingenti danni riportati hanno consentito solo il recupero di una parte della struttura. Ad oggi, dell’edificio originario, restano la facciata e il foyer.