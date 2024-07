Riqualificato il Parco Santa Chiara: "Una carezza al centro storico"

CITTÀ DELLA PIEVE – "Parco Santa Chiara è una carezza per chi si sente un po’ giù, un abbraccio per chi ha paura, un sorriso per chi è arrabbiato e una parola di sostegno per chi viene denigrato". Facendo proprie le parole di Jacopo Mechelli, curatore del progetto, l’amministrazione comunale di Città della Pieve ha inaugurato l’intervento di riqualificazione e recupero storico del Parco Santa Chiara di viale Icilio Vanni. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Fausto Risini; il vicesindaco Michela Nocentini; l’assessore al turismo Daniela D’Alessandro; l’assessore alla cultura Luca Marchegiani; i consiglieri di minoranza Nicoletta Conciarelli e Raffaele Parbono; l’architetto responsabile del progetto e dei lavori Jacopo Mechelli; l’architetto paesaggista Lorenzo Nofroni; il responsabile dell’ufficio comunale di urbanistica Fausto Fadichenti; il responsabile dell’ufficio comunale lavori pubblici Enrico Cini; il parroco di Città della Pieve Don Giordano Commodi e la ditta esecutrice. Un intervento che ha riqualificato la pedonalità e la viabilità di viale Icilio Vanni interessando un’area di quasi 5000mq, razionalizzando la viabilità e mettendo in sicurezza il viale con la riduzione della velocità con la creazione di dossi. Si è intervenuti con un ammodernamento degli impianti e delle forniture, restaurando e recuperando le panchine. Realizzati nuove aiuole e fontane e nuovi marciapiedi, prolungando la stessa struttura del centro storico. Eseguito anche uno studio sulla dotazione arborea esistente, curata e messa in sicurezza ampliando il verde. Nell’ambito di questo lavoro è stato poi realizzato il marciapiede lungo il muretto dell’hotel Vannucci, mentre lato Santuario è stato allargato il sottofondo per agevolare il pedone e restituire il necessario spazio ai colletti degli alberi al fine di salvaguardarne lo stato di salute. Successivamente, dopo la stagione estiva, si passerà agli interventi su viale Cappuccini, dove è prevista la sistemazione, l’adeguamento e il rifacimento dell’attuale marciapiede.