Ripuliamo il quartiere. Evento ecologico a Case Bruciate

“Insieme ci prendiamo cura della nostra città”: è la chiamata del gruppo ecologista Retake Perugia per invitare i cittadini a “ripulire“ dai rifiuti il quartriere di Case Bruciate (appuntamento in via Omicini alle 10.15 guanti, pinze e sacchetti) saranno forniti da Retake). "Ci incontriamo per una giornata dedicata al territorio e ai beni comuni. Al termine , ci fermeremo per confrontarci sui prossimi appuntamenti e raccogliere richieste e suggerimenti dai nostri concittadini", le parole di Alejandra Alfaro Alfieri, coordinatore di Retake per l’Italia.