Riprenderà sabato il “Gran Tour“ turistico. Viaggio in bus tra le bellezze del territorio

Riparte sabato “Orvieto Gran Tour“, servizio di mobilità turistica cittadina, un tour emozionale alla scoperta della città e tutti i suoi preziosi tesori. "Il servizio avviato in forma stabile a luglio 2022 in collaborazione con l’amministrazione comunale – spiega l’azienda Martinelli Servizi Turistici, gestore di Orvieto Gran Tour – ha riscontrato successo ed apprezzamento da utenti e partner in questi primi due anni di attività. Anima dell’offerta è quella di introdurre ad una visita più consapevole e informata mettendo a disposizione uno strumento che funge da volano per la valorizzazione dell’importante e complesso patrimonio culturale della città. Sono stati raggiunti significativi accordi con importanti tour operator internazionali, consolidandone la presenza a Orvieto. L’audio-video guida che accompagna turisti e residenti per tutti i 40 minuti del percorso, tradotta in sette lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese e cinese) è e sarà punto di forza del servizio, stimolando curiosità ed interesse in luoghi e ricchezze della città, incentivando così una successiva visita di approfondimento, aumentando di fatto la permanenza dell’ospite in città. Importante è stata l’implementazione, introdotta nella passata stagione, di un commentario interamene dedicato ai bambini che permette ai più piccoli e alle loro famiglie di vivere un’esperienza coinvolgente ed integrata". Il percorso e le fermate non subiranno variazioni, valorizzando oltre ai luoghi più conosciuti della città anche luoghi magnifici ma più nascosti come il quartiere medievale, San Giovenale o la Necropoli del Tufo.