"Riportiamo a Gualdo la voglia di fare calcio"

GUALDO TADINO – "Ci prefiggiamo di avere le simpatie dei gualdesi e di rappresentare con onore la città dove andremo a giocare". E’ l’intento del Football Club Gualdo, la nuova società che si prefigge di tenere viva la memoria delle imprese calcistiche gualdesi che avevano visto la squadra locale tra i professionisti, sfiorando la promozione in B. Lo ha enunciato il presidente Fabrizio Rinaldini, che, affiancato da imprenditori e sponsor, con grande coraggio e determinazione, ora ricomincia dall’abisso, dalla Seconda categoria. "Non abbiamo la volontà di emulare nessuno – ha aggiunto Rinaldini – ma ci piace conservare la memoria del grande Gualdo".

Il nuovo club ha una nuova denominazione, ma mantiene i colori biancorossi ed un logo con lo stemma cittadino e vaso in ceramica. Domenica, al teatro Talia, c’è stata la presentazione di società, tecnici, squadra e sponsor: una festa ben gestita, alla quale hanno partecipato tante persone, tra cui assessori e sindaco. Presciutti ha espresso il suo plauso ed annunciato la disponibilità del rinnovato stadio "Luzi" dal 15 ottobre e di altre strutture sportive per le quali i lavori volgono al termine. E’ stata anche presentata la nuova maglia biancorossa, con la scritta dello sponsor ’Maria Contigiani cashemere’: "Portatela con rispetto – ha concluso il presidente rivolto ai giocatori – ed onoratela in ogni campo".

Alberto Cecconi