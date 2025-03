Rione Porta Susanna, visite guidate . Aperitivo in rosa sulla Torre degli Sciri

L’associazione Priori, impegnata nella promozione del patrimonio culturale del centro storico, ha messo in calendario in questo mese una serie di eventi. La prima tappa, ‘’La città dall’alto’’ è oggi alle 16.30. L’evento, a cura di Gran Tour Perugia, prevede la visita della Torre degli Sciri. È possibile prenotare al numero 371 3116801. Domani la visita al complesso di San Francesco al Prato (377 2464757). L’ultima tappa, che si terrà domenica 9 marzo alle 11, prevede la visita dell’Oratorio dei Nobili o di San Francesco ( 377 2464757). Gli eventi sono stati organizzati in collaborazione con Gran Tour Perugia, Sodalizio Braccio Fortebraccio, e Mea Concerti. Infine, l’associazione Priori in occasione della Giornata Internazionale della Donna, in collaborazione con l’associazione “Strada dei Vini del Cantico“, organizza una manifestazione per promuovere il rispetto delle donne. L’“Aperitivo in Rosa“ si terrà sulla Torre degli Sciri in due sessioni: di mattina, a partire dalle 11, e di pomeriggio, a partire dalle 16. Entrambe le sessioni prevedono un benvenuto agli ospiti, un aperitivo con selezione di vini e stuzzichini e socializzazione tra gli ospiti. È possibile prenotare al numero 351 3531789.