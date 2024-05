FOLIGNO Il Rione Morlupo si prepara ad affrontare la Giostra della Quintana 2024. Così i giovani ‘baldi’, in pieno clima quintanaro, si sono impegnati nel restauro delle mura circostanti la taverna, ripulendo via del Campanile. Il gesto è stato compiuto nell’occasione dell’assemblea straordinaria dei soci, che si è svolta domenica scorsa. In quella sede sono state apportate significative modifiche allo Statuto del Rione. In primo luogo, è stato ripristinato nella sua interezza l’articolo 17 che prevede un limite massimo di due mandati consecutivi per la figura del Priore. Inoltre, è stata introdotta con l’articolo 1bis la descrizione ufficiale dello stemma rionale che detta le linee guida del simbolo rionale stesso: “Di porpora, a lupo moro passante, su un ristretto di scoperto, il tutto al naturale“. Lo stemma rinnovato verrà ripreso anche nelle nuove bandiere che adorneranno le vie di Foligno a partire dal prossimo 23 maggio. Il nuovo Blasone arriva dalla consapevolezza che il simbolo per il Rione abbia origini avvolte nel mistero. "La decisione di revisionare lo stemma ha portato ad una nuova formulazione del blasone, che lo codifica una volta per tutte in accordo con la rappresentazione più antica e con le regole araldiche; ma non potevamo, nel corso di questo lavoro, ignorare le rappresentazioni più moderne che identificano il rione", viene spiegato.