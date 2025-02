’Rinascimento Eugubino’, sette proposte per difendere la città

GUBBIO – Nuovo ordine del giorno depositato dal consigliere Luigi Girlanda (Rinascimento Eugubino) "per affrontare con urgenza l’ondata di furti e atti criminosi che stanno colpendo la città". In particolare, sono sette le proposte di Girlanda. La prima è l’aumento della presenza delle forze dell’ordine, la seconda l’istituzione dei Gruppi di controllo di vicinato, ovvero un sistema coordinato con la Polizia locale e i Carabinieri, con incontri formativi per i cittadini e un canale diretto di segnalazione; si prosegue con il potenziamento della videosorveglianza comunale, l’attivazione di un numero di emergenza locale attivo h24, la creazione di un fondo comunale per la sicurezza domestica, con contributi fino a 500 euro a famiglia, l’utilizzo di droni nella sorveglianza urbana e si conclude con uno studio di fattibilità per un presidio permanente della Polizia di Stato. "Non vogliamo una città militarizzata, ma sicura e vivibile. Oggi i cittadini di Gubbio chiedono risposte e il Comune deve essere al loro fianco. Non possiamo aspettare oltre", conclude Girlanda.