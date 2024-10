Rina Gatti, VIII edizione. L’universo femminile . Scrittori fatevi avanti

Puntuale come sempre, torna anche quest’anno il Concorso nazionale letterario Rina Gatti. E’ stato pubblicato il bando dell’ottava edizione, che invita ancora una volta gli autori a scrivere un racconto o un diario breve sull’universo femminile. Il premio promosso dall’associazione “Europa Comunica Cultura”, della quale fa parte il figlio della scrittrice umbra, Giovanni Paoletti, in collaborazione con Bertoni Editore e con il patrocinio di numerose istituzioni, è dedicato alla scrittrice umbra e all’importanza della scrittura, vista come un valore aggiunto nella vita di ogni persona.