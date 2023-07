Rilascio passaporti, in agosto aperture straordinarie In vista dell'esodo estivo, la Questura di Perugia ha previsto aperture straordinarie dell'Ufficio Passaporti per tutto il mese di agosto. Gli utenti saranno ricevuti in base all'ordine di presentazione entro i limiti dell'orario di apertura. Per casi di urgenza, è possibile inviare una mail o telefonare al numero fornito.