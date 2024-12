Rigenerazione urbana . Il master che crea esperti

Secondo i dati ONU dal 2019 la maggior parte della popolazione mondiale risiede nelle città e non più in ambito rurale. Ciò rende indispensabile che esse – ovvero i loro pianificatori, i loro amministratori e loro tecnici - svolgano un ruolo attivo e partecipato nelle politiche di sostenibilità globale, al fine di rendere gli agglomerati urbani sostenibili e capaci di rispondere ai cambiamenti climatici. É da questo assunto che muove il progetto del master dell’Università per Stranieri in “Rigenerazione e resilienza urbana e territoriale”, nato nell’ambito del Progetto Fenice e finalizzato a creare figure professionali in grado di gestire i processi di rigenerazione urbana e territoriale in tutti i loro aspetti: ambiente, infrastrutture, ecosistemi, beni culturali, spazi di fruizione pubblica. Il percorso formativo si svolgerà a Norcia, in presenza, dal 13 febbraio al 21 giugno 2025, con copertura dei costi di vitto e alloggio nel periodo delle lezioni frontali e dell’esame finale per i 20 partecipanti ammessi. 15 sono gli uditori che potranno seguire i blocchi didattici due, tre e quattro, con l’erogazione di un attesto di partecipazione. Info https://www.unistrapg.it/it/progetto-fenice