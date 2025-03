Rifiuti speciali abbandonati. Denunciato un giovane. Maxi-multa da 2.500 euro

Ha abbandonato 20 sacchi di spazzatura con rifiuti speciali e per questo la Polizia locale di Magione ha deferito alla Procura della Repubblica un trentacinquenne residente nel territorio di Magione, multandolo con una sazione da 2.500 euro. E’ quanto emerso a seguito di una segnalazione pervenuta del direttore di una nota catena di generi alimentari, che ha trovato nel piazzale della sua attività 20 sacchi neri in plastica che dome detto contenevano rifiuti speciali derivanti da una ristrutturazione edilizia, in particolare: materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi per imbianchini, materiale assorbente, pennelli usati e sporchi di pittura edile, forassiti per cavi elettrici, scatole da muro e placche per alloggiamento interruttori e imballaggi in plastica e cartone.

La Polizia locale, dopo un accurato esame dei rifiuti abbandonati e una attenta indagine, è riuscita a risalire al responsabile che è stato denunciato alla Procura della Repubblica (per la violazione dell’articolo 192 e 255 del decreto 152/2006 del Testo Unico dell’Ambiente).

Al trasgressore è stata anche imposta la rimozione e la separazione omogenea per categorie dei rifiuti per il successivo conferimento nei siti autorizzati allo smaltimento.

"Esprimo la mia più ferma condanna – commenta l’assessora all’ambiente Silvia Burzigotti - nei confronti di coloro che continuano a deturpare il nostro territorio abbandonando rifiuti in modo del tutto incivile. Questi comportamenti irresponsabili offendono il decoro urbano e i nostri paesaggi e rappresentano un grave insulto alla salute del nostro ecosistema e alla sicurezza dei cittadini. La tutela dell’ambiente è una priorità assoluta per la nostra amministrazione".

Burzigotti rivolge poi un sentito ringraziamento alla Polizia locale "per l’eccellente lavoro svolto. La loro prontezza e il loro impegno – dichiara ancora - nel tutelare il nostro territorio dimostrano quanto sia importante la collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine per garantire la salvaguardia del nostro ambiente. Negli ultimi anni, numerosi sono stati gli interventi di recupero e ripristino delle aree colpite dall’abbandono dei rifiuti e altrettanti gli sforzi profusi per restituire dignità e pulizia a luoghi che erano stati trasformati in discariche abusive.

Questa operazione – conclude l’assessora - rappresenta un chiaro messaggio per tutti: non tollereremo azioni che danneggiano il nostro patrimonio naturale e compromettono la qualità della vita nella nostra comunità".