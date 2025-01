Rifiuti e acque minerali. Vertice con la Regione

GUALDO TADINO – L’assessore regionale all’ambiente Thomas De Luca ha incontrato nella sala delle ceramiche del municipio il sindaco Massimiliano Presciutti, affiancato dalla giunta, "nel segno della massima collaborazione istituzionale volta ad affrontare temi ambientali ed economici del territorio". Sono state focalizzate problematiche su gestione di rifiuti, economia circolare, energie rinnovabili, legge sulle aree idonee, concessioni di acque minerali e rischio idrogeologico nella Valle del Fonno. Quest’ultimo argomento viene considerato di gran rilievo, sia perché nell’area insistono sorgenti, concessioni minerarie e problemi di sicurezza, con interminabili contenziosi giudiziari che contrappongono istituzioni e Comunanza agraria, tanto che il sindaco da ben quattro mesi ha chiuso l’accesso alla zona, impedendo di praticare l’uso secolare della gente di attingere acqua; ma il suo provvedimento di fatto non ha prodotto l’auspicata nomina di un "commissario" per superare l’impasse, che blocca anche il progetto di investimento di Rocchetta spa; s’è parlato anche di gestione dei rifiuti, e dell’Esa, l’azienda in house responsabile del servizio, con l’obiettivo di ottimizzare la raccolta e il trattamento dei rifiuti, promuovendo al contempo l’economia circolare. Toccato anche il tema delle aree per l’installazione di impianti per le energie rinnovabili, con l’obiettivo di favorire uno sviluppo sostenibile del territorio. Circa le concessioni di acque minerali, è stata ribadita la volontà di garantire una gestione trasparente e sostenibile. A.C.