Rifiuti abbandonati, l’associazione chiede la bonifica ambientale

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha chiesto, con un’istanza depositata il 12 maggio, la bonifica ambientale a seguito di un episodio di abbandono rifiuti (in prevalenza polistirolo) lungo la Strada Statale 73 bis. Molti plateau che contenevano piantine sono stati lasciati sul terreno, lungo la strada. "Il rischio è che la situazione igienico-sanitaria peggiori e l’attuale abbandono incontrollato diventi una vera e propria discarica abusiva", si legge in una nota diramata dal Gruppo che si è rivolto ai carabinieri forestali e al Comune di San Giustino. "Infatti – spiegano – l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sono vietati da un apposito decreto". Il sindaco competente dispone con ordinanza la bonifica ambientale a carico del trasgressore. Il Gruppo di intervento giuridico auspica "in tempi brevi il ripristino delle condizioni ambientali e sanitarie, insieme al fondamentale svolgimento della vigilanza contro le persone che inquinano".