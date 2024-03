Rientro anticipato dei giovani “nazionali“. Le Fere si preparano alla missione-Sampdoria

Un rientro anticipato, molto utile per il lavoro tattico in vista della Samp. E’ quello dei ’nazionali’ Amatucci, Distefano, Faticanti e Raimondo, che sono già a disposizione di Roberto Breda. Dopo lo 0-0 in Romania che ha consentito all’Under 20 del ct Bollini di conquistare l’Elite League, tutti i calciatori sono infatti rientrati nelle proprie squadre, quattro giorni prima del previsto, in quanto la Norvegia ha rinunciato a disputare la sfida in casa degli azzurri che era in programma lunedì prossimo. Rientreranno invece a metà della prossima settimana Pyyhtia e Zuberek che martedì scenderanno in campo rispettivamente con l’Under 21 finlandese in Montenegro (qualificazioni Campionati Europei) e con l’Under 20 polacca in Romania (Elite League). Nell’allenamento-test congiunto con la formazione primavera di questa mattina al Liberati (alle 10, a porte aperte), Breda potrà dunque provare la quasi totalità delle situazioni tattiche. Per la sfida di Marassi (lunedì primo aprile ore 20.30) non sarà disponibile il difensore mancino Lucchesi, squalificato. Il naturale candidato alla sua sostituzione è Dalle Mura. Quest’ultimo, che ha ben figurato contro Palermo e Parma, ieri ha svolto un lavoro personalizzato essendo reduce da lievi problemi fisici che comunque non sembrano preoccupare. Stesso discorso per Favilli che si è allenato a parte in seguito al problema all’adduttore contro il Cosenza. Anche lui per la gara con i blucerchiati dovrebbe essere a disposizione. QUI SAMP. L’ambiente è carico. Con una brillante accelerazione, reduce da tre vittorie consecutive, il team guidato da Andrea Pirlo ha raggiunto la zona playoff e la società lancia un miniabbonamento per le ultime 4 partite interne. Dunque è probabile che contro la Ternana sarà confermata la media di oltre 22mila spettatori a partita. Il tecnico dovrà fare a meno del difensore Gonzales squalificato, ma confida nell’importante pieno recupero del centrocampista Verre.

Augusto Austeri