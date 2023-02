"Ridiscutere la tariffa dell’imposta di soggiorno"

E’ nata l’associazione A.L.T.E.A. (Alloggi Locazioni Turistiche ed Extralberghiero Assisi) che ha individuato come presidente pro tempore il dottor Gabriele Caldari (nella foto). Una costituzione che porta subito a pensare alla questione dell’aumento dell’imposta di soggiorno per questa tipologia di strutture ricettive, passata da un euro a cinque euro, fra mille polemiche: aumento, peraltro, al momento congelato. "La neonata associazione – viene evidenziato dai promotori – unisce un nutrito gruppo di concittadini, proprietari o gestori di locazioni brevi eo ad uso turistico, case e appartamenti per vacanze e altre strutture appartenenti all’extralberghiero, si sono uniti per promuoverne la costituzione. Tra le priorità, quella di portare a termine l’interlocuzione avviata con l’amministrazione per ridiscutere la parificazione della tariffa dell’imposta di soggiorno delle locazioni ad uso turistico e similari agli alberghi di 5 stelle. ALTEA oltre a rappresentare gli interessi di quanti sono attivi in detti settori nel territorio comunale, vuole stimolare l’aggregazione di una tipologia di offerta turistica costituente parte considerevole della realtà assisiate.

Gli obiettivi che l’Associazione ALTEA si propone comprendono formazione e ricerca, nonché il divenire un punto di riferimento per approfondite analisi sull’impatto delle forme di ospitalità che rappresenta, rispetto la "destinazione turistica Assisi". L’associazione sarà presentata ufficialmente domenica 19 febbraio alle ore 11, nella Sala Francescana della Chiesa Nuova, in via sant’Antonio.