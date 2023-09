Ricostruzione di Castelluccio. C’è l’avviso per l’operatore unico

Entro il 19 ottobre le offerte per l’individuazione dell’operatore economico per la ricostruzione di Castelluccio di Norcia. Lo annuncia la Regione Umbria. "Un ulteriore passo in avanti per quello che è uno dei simboli della ricostruzione del Cratere del sisma 2016". E’ quanto ha affermato la presidente della Regione, Donatella Tesei, in merio all’individuazione dei diciannove operatori economici, a seguito di avviso di indagine di mercato, dall’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Umbria, per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016 di Castelluccio.

Nel sito dell’Ufficio speciale per la ricostruzione Umbria è stato pubblicato l’avviso per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore, per l’attuazione degli interventi relativi ai lavori di ricostruzione di Castelluccio di Norcia con particolare riferimento agli edifici pubblici e privati, alle urbanizzazioni primarie e secondarie, comprese le strutture fondali antisismiche e accessorie, con l’applicazione del criterio del minor prezzo e del meccanismo dell’inversione procedimentale ai sensi della citata ordinanza speciale n. 182021. L’importo stimato a base di gara, per una durata di quattro anni, è pari a 51.875.330 euro al netto dell’Iva. Le offerte potranno essere presentate entro le ore 17del giorno 19 ottobre 2023. "Si tratta di un intervento fondamentale – ha aggiunto la presidente Tesei - per la ricostruzione di una delle frazioni nursine più colpite dal sisma e per le quali la Regione Umbria, in accordo con la Struttura del Commissario, il Comune di Norcia e la popolazione locale, ha deciso di sperimentare un importante e innovativo intervento di ricostruzione sotto il profilo della sicurezza sismica, della tutela ambientale e del profilo normativo". Responsabile unico del procedimento è l’ingegner Gianluca Fagotti, dirigente del servizio Ricostruzione privata - Usr Umbria (e-mail: gfagotti regione.umbria.it); responsabile del procedimento di affidamento è l’ architetto Filippo Battoni, dirigente del servizio Ricostruzione pubblica Usr ( e-mail: fbattoni regione.umbria.it). Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure: Usr Umbria Servizio ricostruzione pubblica - Sezione gare e contratti per la ricostruzione. Referente responsabile: Silvia Sensi, tel. +0742.630880 e-mail: ssensi regione.umbria.it