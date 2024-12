Riconoscimento a Elena Testi: "Lustro e vanto del territorio"

"Ti ringrazio a nome di tutta la cittadinanza, per il tuo contributo e per l’immagine positiva che continui a dare alla nostra comunità". Così il sindaco Matteo Burico sabato scorso, durante la consegna di uno speciale riconoscimento ad Elena Testi, la giornalista originaria della cittadina lacustre. "A te - ha detto Burico rivolto alla giornalista - va il nostro più sincero apprezzamento per il tuo impegno professionale e per il lustro che la tua carriera ha portato al nostro territorio. Come giornalista, hai saputo distinguerti per competenza, professionalità e integrità, diventando un esempio di dedizione e passione per la tua professione. La qualità del tuo lavoro non solo contribuisce all’informazione libera e accurata, ma rappresenta anche un motivo di orgoglio per noi, tuoi concittadini. Il legame che mantieni con Castiglione del Lago, nonostante il tuo percorso ti abbia portato in contesti nazionali e internazionali, è una testimonianza del tuo affetto per le radici che ti hanno formato. Sei per tutti noi un simbolo di come il talento, unito a determinazione e valori profondi, possa raggiungere traguardi straordinari". Elena è stata premiata durante l’incontro con l’autore Valerio Nicolosi alla presentazione del libro “C’era una volta Gaza“. A condurre l’incontro proprio il volto emergente del panorama giornalistico italiano, inviata nel programma “Tagadà La7“.