Ricevuti dal sindaco i lavoratori a rischio di Sagemcom Italia

Il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, ha incontrato nella sede comunale i 40 lavoratori della Sagemcom Italia Srl che hanno ricevuto comunicazioni dall’azienda intenzionata a procedere a un licenziamento collettivo. I lavoratori erano accompagnati da Riccardo Cuccolini, della Fiom-Cgil, da Rudy Melelli, delegato Rsu e dal legale Fabrizio Mastrangeli.

"Saremo sempre al vostro fianco, alle vostre famiglie, ai sindacati - ha detto loro il sindaco - e questo luogo, l’aula consiliare, la casa dei cittadini, sarà anche la vostra casa, se necessario per altri incontri come quello di oggi, reso necessario per la vicenda che riguarda il futuro di 40 persone e la difesa del posto di lavoro. Il Comune appena avuto notizia della volontà della proprietà dell’azienda di procedere ad un licenziamento collettivo di diverse decine di dipendenti si è subito attivato e ha coinvolto i parlamentari, i livelli istituzionali regionali e tutte le altri componenti locali che possono e devono fare squadra".