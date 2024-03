Ricercato sorpreso a Fontivegge. Deve scontare sette anni per violenza sessuale su minori

Lo hanno individuato a Fontivegge, mentre camminava, durante un normale controllo del territorio. I carabinieri della compagnia di Perugia lo hanno fermato e dalle verifiche è emerso che l’uomo, un 56enne tunisino, non era uno qualsiasi. Nei suoi confronti, infatti, era rimasto inevaso un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dall’Ufficio esecuzioni penali, in questi giorni. L’uomo, infatti, come è poi emerso dalle verifiche effettuate sulla banca dati delle forze dell’ordine, deve scontare sette anni di reclusione in seguito a una condanna emessa dal Tribunale di Perugia. Nello specifico, il 56enne è stato ritenuto colpevole di violenza sessuale su minori e di maltrattamenti in famiglia. Dopo la condanna, arrivata con l’imputato in stato di libertà, la carcerazione non era stata eseguita. L’uomo è riuscito a far perdere le sue tracce per qualche giorno, finché non è stato intercettato dai carabinieri nell’ambito dei controlli sul territorio che, in modo praticamente quotidiano, interessano le zone più critiche della città, tra cui rientra anche Fontivegge. In questo contesto è avvenuto il fermo del condannato, che è stato poi portato in carcere a Capanne dove dovrà scontare la pena.

I controlli di questo tipo confermano la loro importanza sul fronte della prevenzione e della sicurezza, perché permettono di “fotografare“ la situazione nelle diverse zone oggetto dei controlli stessi e verificare frequentazioni più o meno pericolose se non di rintracciare dei latitanti che sono riusciti a sfuggire alla giustizia, almeno in un primo momento.