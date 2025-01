Riapre la Cattedrale di San Feliciano. Alle spalle i danni del sisma 2016

La città è pronta a vivere una giornata storica. Riapre oggi la Cattedrale di San Feliciano dopo otto anni, in seguito ai danni causati dal terremoto del 2016. Oggi è prevista la celebrazione ufficiale della riapertura per la quale arriveranno a Foligno autorità civili, militari e religiose da tutta Umbria e non solo. Presenti anche i cardinali Giuseppe Betori, Gualtiero Bassetti e Fortunato Frezza. Per l’occasione è stato messo a punto un cerimoniale ad hoc: diviso in due parti, prenderà il via alle 16.30 in Piazza della Repubblica, dove si terrà un primo momento istituzionale. Scortato da una delegazione della Quintana, composta da due figuranti, due chiarine e due tamburini e accompagnato dalla Curia e dagli altri vescovi umbri, monsignor Domenico Sorrentino, delle Chiese di Foligno e Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, farà il suo ingresso nella principale piazza folignate, dove ad attenderlo ci saranno appunto gli alfieri della Quintana, carabinieri e militari in alta uniforme e dove il vescovo prenderà la parola per un primo saluto alla città, seguito da quello del sindaco, Stefano Zuccarini, e dal commissario straordinario per la ricostruzione post sisma, Guido Castelli. Tutto intorno, i cavalieri del Santo Sepolcro, gli scout, la cittadinanza e i Gonfaloni delle città di Foligno, Spello e Valtopina. Concluso questo primo momento istituzionale, il corteo con a capo monsignor Sorrentino si sposterà davanti al portone della Cattedrale che si aprirà al suono dei tamburini della Quintana. Ad accogliere celebranti, istituzioni, autorità e fedeli sarà il canto del Giubileo. Prima dell’inizio della solenne concelebrazione, il vescovo, insieme agli altri presuli umbri, scenderà nella cripta di San Feliciano per un breve momento di preghiera. Poi, la preghiera diocesana insieme a tutti i presenti in Cattedrale e, a partire dalle 17, la santa messa.

"Sarà bello celebrare finalmente nella chiesa che più di tutte esprime il mio ministero- aveva commentato monsignor Sorrentino a pochi giorni dalla riapertura – La Cattedrale è una delle chiese giubilari di Foligno, la prima delle quattro che ho scelto e nelle quali si potrà ricevere l’indulgenza plenaria. Per tutto l’anno ci sarà un servizio di confessioni affinché ciascuno possa trovare, nel momento in cui ne ha bisogno, un sacerdote disponibile ad ascoltarlo".

Alessandro Orfei