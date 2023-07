Riapertura Tribunale Orvieto: Sede cercasi per Giustizia di Prossimità La delegazione di avvocati orvietani, insieme al sindaco, ha incontrato il sottosegretario alla Giustizia per discutere sulla possibilità di riaprire il tribunale di Orvieto. Si lavora per trovare una sede adatta e per distribuire più equamente il carico su Perugia, Terni, Spoleto e Orvieto.