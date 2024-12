Riapertura scuola Valentini Montessori: preoccupazioni per la sicurezza dei bambini

PERUGIA - "In seguito alla riapertura, avvenuta lo scorso 2 dicembre, di alcune classi del Valentini Montessori di via Innamorati a Elce, sono pervenute numerose segnalazioni che destano preoccupazione". A rilevarlo il consigliere comunale di FdI, Nicola Volpi.

"Come evidenziato anche dagli organi istituzionali tramite social - spiega - , i lavori effettuati hanno interessato esclusivamente la parte interna dell’edificio. Tuttavia, da alcune immagini emerge chiaramente che le aree esterne si trovano ancora in condizioni che non garantiscono la sicurezza dei bambini e del personale scolastico.

"Pur comprendendo la necessità di ripristinare quanto prima le attività scolastiche, ritengo inopportuna una riapertura affrettata senza che siano state completate tutte le opere necessarie a garantire un ambiente sicuro e adeguato. Chiedo che la sicurezza venga posta al centro delle decisioni e che si intervenga per risolvere le criticità ancora presenti. L’educazione e il benessere dei nostri ragazzi devono andare di pari passo con il rispetto degli standard di sicurezza".