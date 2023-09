Riapertura Piscina Comunale Orvieto: iscrizioni aperte

È finalmente ripresa a pieno regime dopo una chiusura che si è protratta per undici mesi l’attività della piscina comunale. Da ieri sono infatti sono aperte le iscrizioni ai vari corsi proposti dalla Uisp Orvieto Medio Tevere che gestisce l’impianto. La segreteria sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 14.30 e dalle 17 alle 20, il sabato dalle 9.30 alle 14.30 e domenica dalle 8.30 alle 12.30. Stessi orari per le attività di nuovo libero fino al 17 settembre. I corsi prenderanno il via dal 18 settembre e prevedono, oltre ad attività di gruppo per ragazzi e adulti e lezioni individuali, anche fitness in acqua (idrobike, acquagym e circuit funzionale), acquababy e acquagiocando per bambini dai 3 ai 36 mesi, ma anche lezioni riservate ad atleti di pentathlon moderno. Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria in via della Piscina 13, telefonare al numero 370.1621130, contattare la sede Uisp allo 0763.390007, inviare una mail all’indirizzo orvieto@[email protected].