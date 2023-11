Riabilitazione, nuovo polo: "Più risposte ai pazienti"

Un nuovo polo di riabilitazione territoriale per dare una risposta di prossimità ai bisogni dei cittadini ad opera del Distretto Alto Tevere dell’Usl Umbria 1. Si tratta in altre parole di una palestra, situata presso il Centro di Salute di via Largo Cimabue 2, servizio rivolto a cittadini affetti da malattie di recente insorgenza o croniche che provocano una disabilità migliorabile con le adeguate terapie.

"L’apertura di questa palestra per noi operatori sanitari e per tutta la comunità locale rappresenta una pietra miliare - spiega la fisiatra Luigina Gentile che, con il collega Maurizio Rossi, è il medico di riferimento della struttura - L’obiettivo raggiunto è sicuramente un punto di arrivo ma, soprattutto, un nuovo punto di partenza nell’ottica del dare risposte sempre più appropriate e rapide ai vecchi e nuovi bisogni di salute dei cittadini non solo di Umbertide".

All’inaugurazione ieri erano presenti il sindaco Luca Carizia, gli assessori Alessandro Villarini e Francesco Cenciarini, il direttore del Distretto Alto Tevere Daniela Felicioni, la responsabile del Centro di salute Emanuela Seguenti, i due fisiatri del servizio Luigina Gentile e Maurizio Rossi, la fisioterapista Raffaela Carocci, operatori sanitari e amministrativi dei Centri di Salute di Umbertide e Città di Castello. Gli orari di apertura del polo sono dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 14,00; il martedì e giovedì dalle 15,00 alle 18,00. Pa.Ip.