Riabilitazione intensiva, 12 nuovi posti letto alla “Domus Gratiae“

TERNI Dodici nuovi posti letto sono stati allestiti nella struttura di riabilitazione intensiva e territoriale “Domus Gratiae“ della Usl 2, potenziando quindi la capacità di risposta assistenziale agli utenti affetti da disabilità conseguenti a patologie di origine neurologica. "Lo staff di professionisti, circa ottanta, coordinati da Massimo De Marchi - spiega l’Usl – opera in stretto collegamento con le altre strutture del dipartimento di riabilitazione diretto da Mauro Zampolini in un’ottica di continuità ospedale-territorio, con l’obiettivo di prendere in carico persone con disabilità che necessitano di acquisire abilità specifiche nel proprio ambiente di vita". L’apertura dei dodici nuovi posti letto alla Domus Gratiae, disposta dalla direzione dell’azienda sanitaria in linea con le indicazioni regionali, è stata al centro di una cerimonia alla quale hanno partecipato la governatrice Donatella Tesei, la presidente della Provincia, Laura Pernazza, il vicesindaco Riccardo Corridore, l’assessore regionale alla salute Luca Coletto, la presidente della commissione regionale sanità, Eleonora Pace, oltre ai vertici della Usl e dell’ospedale Santa Maria, al presidente della coop sociale Actl, Sandro Corsi, e al ceo della Cidat ’Domus Gratiae’ Maurizio Gambino. "Imprimiamo una svolta significativa- commenta il direttore generale dell’azienda sanitaria, Piero Carsili (foto) al settore della riabilitazione nell’area ternana che ci consentirà di rafforzare le politiche di integrazione interaziendale con il Santa Maria e di recuperare quote importanti di mobilità passiva, evitando il disagio ai pazienti di rivolgersi a strutture distanti dal capoluogo"."Dopo l’accordo di integrazione tra l’ospedale di Terni con quelli di Narni e Amelia – così Pace – i nuovi posti letto alla Domus Gratiae rappresentano un altro passo in avanti verso la completa integrazione sanitaria del territorio".