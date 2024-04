“Retrò“ compie i primi quarant’anni. E per l’occasione apre la torre civica

Con la delibera numero 68 del consiglio comunale del maggio 1983 fu decisa l’istituzione della “Fiera del Rigattiere, la mostra Mercato delle cose usate“, su richiesta dell’allora Azienda Turismo Alta Valle del Tevere. A partire dall’aprile del 1984 ogni terza domenica del mese: per questo quella in programma domenica 21 aprile sarà un’edizione speciale per festeggiare i 40 anni di “Retrò“. Un traguardo da festeggiare con gli artefici e i protagonisti di una manifestazione che è entrata nel cuore dei tifernati e richiama ogni mese tanti appassionati, anche dai territori vicini.

Domenica ci saranno oltre 100 collezionisti, rigattieri, antiquari, operatori specializzati e hobbisti, che porteranno in vetrina il meglio della loro offerta tra piazza Matteotti e piazza Gabriotti, dove in collaborazione con il Consorzio Pro Centro, saranno aperti anche i negozi. Numerose le soprese collegate all’evento: gli appassionati del Club Auto Moto Storiche Altotevere porteranno in centro storico 15 magnifici esemplari di veicoli d’epoca che hanno fatto la storia dello stile e della meccanica in Italia e nel mondo. Sarà un originale incontro di passioni per il bello e per il collezionismo. A proposito di sorprese: domenica riapre anche uno dei simboli di Città di Castello, la torre civica, che torna ad accogliere i visitatori. In occasione di Retrò la torre sarà oggetto di apertura straordinaria dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 con visite guidate delle operatrici di "Poliedro", che accompagneranno i cittadini lungo il percorso, visitabile fino alle prigioni, spiegando le varie destinazioni che ebbe e le numerose storie che riguardano questo importante manufatto. Il monumento è stato interessato da interventi di consolidamento a seguito dei danni causati dal sisma del 1997 che sono terminati nel 2013 con un investimento complessivo di comune e regione pari a 1 milione e 335 mila euro. La Torre civica, risalente al XIV secolo, è alta 38 metri, lo spazio interno è suddiviso in sette livelli, dei quali i primi quattro sono collegati da una scala a chiocciola originale in legno, mentre i successivi sono serviti da una scala in legno di recente costruzione addossata alle pareti. La visita può essere prenotata telefonicamente, al numero 075 8554202 nei seguenti orari: 10 – 13 e 14,30 – 18,30.