Restyling delle aree verdi. Via dieci piante pericolose

SAN GIUSTINO - Prenderanno il via nei prossimi giorni i lavori che riguardano le piante di viali e giardini di diverse zone. "Abbiamo destinato 36mila euro alla manutenzione del verde pubblico tramite l’incarico a una ditta specializzata, alla quale affiancheremo per interventi di minore entità le nostre squadre operative": così l’assessore ai lavori pubblici Simone Selvaggi annuncia gli interventi. Per ogni anno di legislatura saranno destinate risorse di bilancio comunale a questo tipo di operazioni che "riteniamo siano fondamentali per garantire la salute e la bellezza del patrimonio naturale, oltre a migliorare la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici. Mantenere le chiome delle piante leggere – aggiunge Selvaggi – in particolare per quelle che non perdono la foglia neanche in inverno, è condizione necessaria per ridurre i pericoli di caduta soprattutto in situazioni metereologiche caratterizzate sempre di più dal forte vento". Durante i sopralluoghi è emersa anche la necessità di abbattere alcune piante a rischio, una decina, "ma pianteremo il doppio di alberi che saremo costretti ad abbattere".