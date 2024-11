"Restituiremo alla politica la sua funzione"

"Stefania Proietti, la sua coalizione, i candidati, le candidate, le liste, i partiti che l’hanno sostenuta hanno fatto semplicemente questo, restituire alla politica la sua funzione, occuparsi dell’interesse generale prima che di quello particolare. Se fai così vinci le elezioni". Così Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana e leader di Alleanza Verdi e Sinistra, nel comitato elettorale di Proietti, a Perugia. "Ci avevano preso un pò in giro per la foto di Terni (dei leader del centrosinistra nd) - ha ricordato Fratoianni - avevano detto questa foto l’hanno fatta controvoglia, porterà male anche un pò sfiga. Invece no, ha portato molto bene". "Ha portato bene - ha continuato - perché fuori dalle alchimie, quando la fai più semplice, le cittadine e i cittadini capiscono e scelgono. Perché non sono fessi. E hanno scelto di dire basta a chi governa sputando in faccia ai propri cittadini. Voleva vincere lui, Bandecchi. Bene Bandecchi - ha detto ancora Fratoianni - torna a studiare, altro che università telematica". "Poi hanno scelto - ha detto ancora - di vedersi di nuovo garantito il diritto alla salute. Hanno scelto di dire basta a chi ha fatto della privatizzazione del sistema sanitario nazionale pubblico un programma politico. Dire basta a chi tutela i privilegi di pochi amici contro l’interesse generale. Hanno scelto di rimettere al centro la dignità del lavoro, dell’ambiente, il trasporto pubblico locale, insomma in una parola, hanno scelto di rimettere al centro chi mette al centro l’interesse generale prima dell’interesse particolare". In Umbria è stata fatta "una cosa straordinaria che in tutta Italia è un elemento di stimolo molto forte per chi vuole oggi vedere un cambiamento" ha aggiunto Angelo Bonelli portavoce di Europa Verde.