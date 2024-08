Regionali, parte la campagna. Sui social è già battaglia . Ma cambiano le strategie

Stefania Proietti, candidata governatrice del centrosinistra in Umbria, ha detto con chiarezza che la campagna elettorale sarà fatta ‘mattone su mattone’ incontrando la gente, ma anche molto sui social media. E non potrebbe essere altrimenti. Di certo lei in questi ultimi tre giorni è su tutti i siti e su decine di pagine di Facebook e Instagram. Un autentico ‘bombardamento’ sul quale naturalmente non sono mancate le reazioni da parte del centrodestra, per cercare di frenare il dilagare del campo larghissimo.

Ed è singolare come i commenti di alcuni esponenti del centrodestra assomigliano moltissimo a quelli che si erano avuti nel momento in cui a Perugia lo scorso gennaio Vittoria Ferdinandi si candidò a sindaca. "Davvero gli umbri possono solo pensare di riconsegnare la nostra regione al Pd? A chi l’ha letteralmente distrutta?" chiede Marco Squarta, che il 7 maggio scorso a proposito della visita di Eddy Schlein nel capoluogo scriveva. "Non facciamo tornare indietro Perugia, non riconsegniamola al Partito democratico". Ma dello stesso tenore sono i commenti di esponenti leghisti o dell’account ufficiale umbro di Fratelli d’Italia che puntano proprio "sull’accozzaglia del campo largo" in salsa umbra. Molti sono dunque gli aspetti di questo inizio di campagna elettorale che assomigliano a quello dello scorso inverno a Perugia. La mossa ‘anticipata’ del centrosinistra di annunciare il candidato ad esempio e la sensazione che il centrodestra debba partire prima del previsto e forse anche inseguire.

Qui però Michele Fioroni, assessore regionale, era stato chiaro qualche giorno fa in un’intervista: "A Perugia il centrodestra è rimasto troppo a ruota della Ferdinandi". E dato che sarà lui uno degli ‘spin doctor’ di Donatella Tesei, di certo eviterà vani e inutili inseguimenti. Un esempio di cambio di strategia c’è stato proprio nel giorno dell’annuncio di Proietti: Tesei ha pubblicato un post senza alcun riferimento all’avversaria con tre parole: "Forza, resistenza e strategia" e foto di lei che passeggia in montagna e gioca a carte. Stessa cosa ieri: "La montagna è visione, immaginazione, ma con i piedi per terra" corredata di altre foto. Somiglianze con Perugia ci sono poi sul fatto di scendere in campo dopo l’avversaria: il centrodestra attendeva però in questo caso di conoscere quale fosse il rivale per calibrare al meglio la strategia. Che dalle prime avvisaglie – almeno per quel che concerne la Tesei – sembra essere diversa, mentre gli altri candidati procedono per adesso in ordine sparso.

Michele Nucci