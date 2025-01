“Regalo sospeso“ ai bambini bisognosi

Continua fino al 5 gennaio l’iniziativa solidale “Il regalo sospeso: un Natale per tutti“, iniziata il 7 dicembre scorso. "I cittadini possono donare un sorriso ai bambini ed alle bambine delle famiglie più vulnerabili della nostra città – sottolinea Confcommercio – acquistando un regalo nei negozi aderenti, contraddistinti da una specifica vetrofania con il logo dei soggetti promotori, consapevoli che saranno poi le associazioni del volontariato coinvolte a ritirarlo ed a consegnarlo all’Emporio dei Bimbi, gestito dall’ ssociazione San Vincenzo de’ Paoli".

"La scelta del regalo sospeso è libera sia in termini di importo che di oggetto – continua Confcommercio –: si tratta di acquistare prevalentemente giochi, materiale da disegno, libri, abbigliamento ed anche dolci. Tanti i gesti di solidarietà fino ad ora riscontrati e l’invito è quello di continuare fino al 5 gennaio, ricordando che il 6 ci sarà la consegna dei “regali sospesi” durante la tradizionale Festa della Befana, organizzata dalla San Vincenzo de Paoli all’Oratorio di San Gabriele in Via Mozzoni, dalle 16".

Oltre che da Confcommercio e San Vincenzo, l’iniziativa è promossa da Associazione 50 & e Associazione Clown Vip Terni.