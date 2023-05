Recupero dell’ex ospedale Calai con nuovi servizi

Un passo fondamentale per arrivare al recupero degli immobili dell’ex ospedale Calai con l’attivazione di nuovi, importanti servizi è stato compiuto dalla Giunta regionale. Mercoledì l’esecutivo ha approvato il documento dell’ "Accordo di programma tra Regione Umbria e Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze per il settore degli investimenti in ambito sanitario". L’atto politico-amministrativo prevede una serie di interventi finanziati con fondi di provenienza prevalentemente ministeriale (al di fuori del Pnrr), tra cui l’intervento di miglioramento sismico e riqualificazione dell’ex ospedale gualdese. "Le risorse indicate ammontano ad un importo di euro 9.081.009,54 euro e sono state iscritte nel bilancio regionale". Lo annunciano con soddisfazione ed entusiasmo i responsabili del coordinamento gualdese di Forza Italia, Fabio Viventi, Silvia Minelli e Gianni Frillici; evidenziano che sono "risorse finalmente certe, vanno a togliere quell’ombra di dubbio che più volte il sindaco ha provato ad affermare, probabilmente cercando per l’ennesima volta di sperare di trovare una giustificazione alle sue scelte scellerate che avrebbero addirittura visto la demolizione dell’intera stecca del Calai". Aggiungono "un plauso al vice Presidente regionale Roberto Morroni, che con impegno, costanza e determinazione, ha sempre perseguito l’interesse comune, dando segnali importantissimi per il rilancio della nostra città e del nostro tessuto economico produttivo". Morroni ha detto: "Prosegue con coerenza l’impegno della Giunta regionale, atto a determinare il progetto di riqualificazione dell’ex Calai. Prossima tappa imminente sarà la presentazione del piano di valorizzazione".

Alberto Cecconi