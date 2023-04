Record-Perugino. Mai così tanti ingressi a Pasquetta

E nella Perugia invasa da turisti trionfa la Galleria Nazionale dell’Umbria che nei due giorni di festa, a Pasqua e Pasquetta, ha richiamato oltre 2800 visitatori grazie alla mostra del momento “Il meglio maestro d’Italia. Perugino nel suo tempo“.

Già sabato l’appeal del divin pittore era evidente dalle lunghissime file che si sono create all’ingresso di Palazzo dei Priori (nella foto) con tantissime persone in paziente attesa di entrare. File che si sono rinnovate domenica e ancora di più lunedì, per tutta la giornata.

L’entusiasmo del pubblico ha trovato conferma con l’arrivo dei risultati del Ministero della cultura. E così nel giorno di Pasqua la Galleria ha avuto 1.289 visitatori ma soprattutto nel lunedì di Pasquetta ne ha richiamati ben 1.536. "E’ il picco più alto mai raggiunto dalla Galleria" sottolineano con orgoglio dal museo perugino che da luglio, quando ha inaugurato il nuovo allestimento, non smette di registrare consensi e successi su tutta la linea. Di questo risultato record si sottolinea anche che i paganti sono stati oltre mille, mentre gli altri erano possessori dell’abbonamento annuale, ragazzi sotto i 18 anni (tante le famiglie arrivate a Perugia) e possessori di titoli per l’ingresso gratuito.

Di certo anche i dati di queste feste consacrano il successo della mostra dedicata a Perugino nell’ambito delle celebrazioni per il cinquecentenario della sua morte con capolavori arrivati in prestito dai musei di tutto il mondo. La mostra, da vedere fino all’11 giugno, già a marzo aveva avuto ingressi tre volte superiori a quelli degli anni passati. E la richiesta è così alta che il venerdì e in alcuni giorni speciali l’orario d’apertura è prolungato fino alle 23.30.

Sofia Coletti