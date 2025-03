“Reciprocittà”, così Perugia promuove la cultura

Favorire la collaborazione tra il Comune e gli Istituti di alta formazione per costruire in modo sempre più integrato politiche in grado di rendere Perugia una città della promozione della cultura e della conoscenza. Ecco “Reciprocittà”, il progetto che unisce il Comune, Università degli studi, l’Università per Stranieri, l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” e il Conservatorio “Morlacchi”: l’accordo è stato sottoscritto e presentato ieri alla Sala Rossa di Palazzo dei Priori dalla sindaca Vittoria Ferdinandi, il rettore Maurizio Oliviero per Unipg, il rettore Valerio De Cesaris per Unistra, il presidente dell’Accademia Mario Rampini e il presidente del Conservatorio Andrea Sassi.

Presente in sala l’assessore ai rapporti con l’università e gli istituti di alta formazione Andrea Stafisso che ha parlato di "un accordo storico che fa propria la vocazione “secolare” della città allo studio ed alla conoscenza. L’idea è di predisporre un accordo “quadro” finalizzato a favorire una collaborazione a 360 gradi, nelle idee, ma anche nei mezzi, negli spazi e nelle persone, il tutto coordinato da una cabina di regia comune".

"Gli istituti di alta formazione possono determinare cambiamenti importanti, anche al di sopra delle nostre aspettative" ha detto Oliviero, citando due progetti di solidarietà partiti da Perugia: il primo è Erasmus Ucraina, il secondo (che coinvolge 42 atenei coordinati da UniPg) offre a studentesse e studenti palestinesi una chance per studiare. "L’accordo – ha aggiunto De Cesaris – rappresenta un importantissimo traguardo per Perugia"