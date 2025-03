Rassegna “Sacred Noise“. Venerdì al Teatro Mengoni

MAGIONE - Primo concerto del 2025 per la rassegna musicale Sacred Noise organizzata sempre in luoghi di importanza storico-culturale. Per il nuovo concerto si torna per la seconda volta al Teatro Mengoni di Magione dove era andato già in scena nel 2022 il live di Idris Ackamoor e The Pyramids. Appuntamento venerdì 7 alle 21 con il progetto musicale Lolo (biglietti in prevendita su www.diyticket.it).

Sacred Noise entra così nel suo decimo anno di attività portando ancora una volta sonorità contemporanee che fondono tradizione e innovazione grazie alla musica di questo inedito quartetto che prende forma dalla grande duttilità e curiosità che contraddistingue i quattro musicisti coinvolti che ricercano insieme un linguaggio musicale universale e contemporaneo.

Mamah Diabate e Stefano Pilia, Jabel Kanuteh, e Marco Zanotti, l’unione di queste due coppie già assodate si sovrappone così alla doppia identità del quartetto per metà africana e per l’altra italiana, sviluppando insolite geografie e architetture.

Il fluire del tessuto musicale delle composizioni e delle improvvisazioni riflette le sensibilità e i diversi background dei musicisti, sempre a cavallo tra sempre in bilico tra antico e moderno, paesaggistica e narrazione, tra jazz, rock, folk e avanguardia.

Quella di Magione è la tappa umbra di un tour che sta attraversando l’Italia grazie a Toscana Produzione Musica con il supporto organizzativo di Fabrizio Ciancaleoni.