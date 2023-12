LUGNANO Settanta donne uccise in Umbria dal 1975 al 2015. Parte da qui lo spettacolo teatrale in programma sabato. Rientra nel calendario delle iniziative natalizie approntate dal Comune e approfondisce un tema di tragica attualità come il fenomeno del femminicidio: è la rappresentazione teatrale che andrà in scena sabato sera, con inizio alle 21, al Teatro Spazio Fabbrica.

"Una tematica che purtroppo ci riporta agli attualissimi fatti di cronaca riguardo ai continui femminicidi che si stanno continuamente verificando in Italia - così l’amministrazione comunale presenta l’evento – . Un argomento per il quale bisogna assolutamente reagire e veicolare in campo culturale. Sabato 30 dicembre al Teatro Spazio Fabbrica andrà in scena lo spettacolo “Non è amore” con Cristina Caldani; uno spettacolo, presentato in questa edizione in anteprima in forma di mise en espace, un tentativo di fare il punto della situazione sui femminicidi in Italia nell’ultimo periodo, ed anche sui femminicidi in Umbria. Dal 1970 al 2015 in Umbria sono state uccise settanta donne di cui la maggior parte da mariti, compagni e conviventi".