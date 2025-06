Rapinato nella notte da due ragazze. Giovane ferito al collo con un coltello

Avrebbe potuto essere una tragedia, come accaduto a David Raggi, il 27enne che la città piange ancora. Per fortuna, stavolta, la vittima ha riportato ferite lievi ma lo spavento è stato enorme. Un 21enne è stato aggredito e ferito con una coltellata al collo, per fortuna di striscio, nella notte, in pieno centro, a scopo di rapina. Ad agire sono state due ragazze. Una, di 19 anni, pregiudicata, e’ stata arrestata in flagranza di reato dai carabinieri. La complice è tuttora ricercata. Il 21enne, di origini rumene, nella notte tra venerdì e sabato della scorsa settimana è stato avvicinato, in via Castello, dalle due giovani: due ragazze che, a quanto è stato possibile ricostruire, lui conosceva di vista. La coppia ha cercato di strappargli il cellulare dalle mani e quando lui ha reagito è stato colpito al collo con un coltello da una delle due. Coltellata di striscio, come detto, che per fortuna gli ha procurato una lieve ferita, medicata in ospedale e con una prognosi di sei giorni. A notare la scena è stato un passante che ha chiamato i militari. La pattuglia è giunta subito sul posto e ha scovato la 19enne dietro a un’auto: tentava di nascondersi per provare a darsela a gambe, appena possibile. Come aveva fatto la complice che è riuscita a fuggire. La giovane di 19 anni è stata arrestata. Di origine straniere, senza fissa dimora, era da poco uscita dal carcere di Perugia dove era reclusa per rapina. Convalidato l’arresto, il giudice ne ha disposto di nuovo la custodia in carcere. Sono tuttora in corso da parte dei carabinieri le ricerche dell’altra ragazza coinvolta.

Ste.Cin.